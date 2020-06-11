Криминолог: не только Никита Михалков считает Билла Гейтса злодеем

https://static.news.ru/photo/ffb1b230-ac50-11ea-8511-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7aktuell.de Marc Gruber via ww/www.imago-images.de/GlobalLookPress

Член Совета по внешней и оборонной политике, криминолог Владимир Овчинский рассказал, что не только режиссёр Никита Михалков приписывает основателю Microsoft Биллу Гейтсу преступления против человечества. Он также пояснил, что на самом деле миллиардер не так уж и заинтересован во всеобщем чипировании.

Выступления Михалкова — лишь отголосок бури, зародившейся на Западе. В начале мая депутат итальянского парламента Сара Куниал потребовала, чтобы Билла Гейтса судили за преступления против человечества. Дескать, он разрабатывает вакцину против COVID-19, чтобы добиться абсолютной власти над всем человечеством, превратить людей в подопытных морских свинок и рабов, отняв у них независимость и свободу воли, — процитировали криминолога на портале KP.RU.

Он подчеркнул, что во всём мире проходят акции против Билла Гейтса. Его обвиняют в желании устроить геноцид против человечества с помощью вакцинации и всеобщем чипировании населения Земли.

Так, например в Мельбурне, в Австралии, прошла акция «Арестуйте Билла Гейтса!». Криминолог отметил, что митинги и протесты «против программы геноцида Билла Гейтса» проходят в различных странах мира. А 10 апреля 2020 года на сайте Белого дома США появилась петиция, в которой американцы призывали арестовать миллиардера. Её подписали более 500 тысяч человек. После выпусков программы «Бесогон.TV» к зарубежному сообществу присоединилось и российское.

Владимир Овчинский пояснил, что ненависть к Биллу Гейтсу появилась не на пустом месте.

Ненависть к Гейтсу накапливалась в течение многих лет и наконец-то выстрелила в пандемию. Связана эта ненависть не со знаменитой компанией Microsoft. <...> А с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, основанным в 2000-м. <...> Основные цели фонда — глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образования, доступа к интернету. Фонд активно занимается распространением вакцин в развивающихся странах, пропагандирует планирование семьи за счет широкого использования противозачаточных средств, — объяснил криминолог.

Он добавил, что для ненависти к вакцинации от фонда, которым руководит очень богатый человек, есть предпосылки. Так, фонд Рокфеллера отказался от вакцинации бедного населения Земли из-за нападок и обвинений конспирологов.

В 90-х конспирологи пугали фондом миллиардера Рокфеллера, который тоже занимался вакцинацией жителей бедных стран. Например, от столбняка. На самом деле это якобы были вакцины по ограничению рождаемости. Провоцирующие выкидыши у женщин. Был большой скандал. Фонд Рокфеллера постепенно ушёл в тень. А его место, понимаю, занял фонд четы Гейтс, — пояснил Владимир Овчинский.

Криминолог также объяснил, что нет сомнений в желании Билла Гейтса вакцинировать население и контролировать его численность. Однако стоит сомневаться, нужна ли миллиардеру чипизация, если он и так может всех контролировать через чрезвычайно популярную операционную систему, основателем которой является.

Действительно ли Билл Гейтс хочет провести общемировую вакцинацию от коронавируса? Без сомнения. И никакой конспирологии здесь нет. <...> Поклонник автора книги «Бомба народонаселения» не может отказаться от своих взглядов по сокращению численности населения планеты. <...> Вундеркинд, 16 лет носивший звание самого богатого человека на земле, в глубине души считает себя спасителем человечества, — подытожил Владимир Овчинский.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт аналитического клуба «Валдай» Артём Куреев заявил, что сторонники теории заговоров о всеобщей чипизации людей через вакцинацию не учитывают самого главного — сам чип ещё не создан.