Криминальный авторитет задержан в Новосибирской области

https://static.news.ru/photo/b1911992-5489-11eb-84a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирской области, прежде судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, задержан местными полицейскими. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.

Об этом сообщает региональный главк МВД. Отмечается, что при обыске в квартире вора в законе, имя которого не называется, силовики изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — отметили в ГУ МВД.

Суд уже назначил криминальному авторитету меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во Владимире из здания суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский. Мужчина 16 декабря 2020 года был доставлен в суд для продления срока содержания под стражей. Его адвокаты настояли на том, чтобы конвоиры сняли наручники с заключённого. После этого авторитет отошёл в туалет и, усыпив внимание охранников, сбежал.