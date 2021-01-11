Криминальный авторитет задержан в Новосибирской области

Житель Новосибирской области, прежде судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, задержан местными полицейскими. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту занятия высшего положения в преступной иерархии.
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Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, — отметили в ГУ МВД.
Суд уже назначил криминальному авторитету меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что во Владимире из здания суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский. Мужчина 16 декабря 2020 года был доставлен в суд для продления срока содержания под стражей. Его адвокаты настояли на том, чтобы конвоиры сняли наручники с заключённого. После этого авторитет отошёл в туалет и, усыпив внимание охранников, сбежал.