Криминалист рассказал о странностях ограбления вдовы Александра Градского

Криминалист и бывший сотрудник РУБОП Михаил Игнатов заявил, что в деле об ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко есть много вопросов. По его словам, которые приводит «Комсомольская правда», грабители значительно рисковали, поскольку их могли заснять камеры на дорогах и в самом коттеджном посёлке, куда они отправились вместе с Коташенко, а сама женщина заявила в полицию об ограблении спустя шесть часов после инцидента, а не сразу после того, как оказалась вне досягаемости преступников.

Насторожил его и тот факт, что женщина даже не попыталась привлечь внимание охраны в посёлке. По мнению криминалиста, назвавшего инцидент «удивительной историей», дело выглядит так, как будто потерпевшая сознательно дала преступникам время скрыться.

Это, конечно, только моё частное мнение, но я склонен подозревать, что это была инсценировка. Возможно, таким образом кто-то попытался «списать» крупную сумму денег, — считает Игнатов.

Ранее сомнения в подлинности истории с ограблением высказал звёздный адвокат Сергей Жорин. Он также выразил недоумение слишком поздним обращением вдовы Градского в полицию и предположил, что если это инсценировка, то женщина ведёт себя «глупо», так как всё в итоге вскроется.

Из рассказа Коташенко следует, что в воскресенье днём на дороге в районе посёлка Новоглаголево под Наро-Фоминском в её автомобиль на своей машине врезались неизвестные и под угрозой пистолета пересели в авто женщины, заставив её вернуться в особняк. Там Коташенко указала, где лежат деньги, после грабители заставили вдову довезти их до Апрелевки, где пересели на белый Mercedes и укатили на нём в неизвестность.

Детали этого рассказа вызвали у сыщиков некоторое недоумение. В частности, крайне сложно поверить в то, что простые автоподставщики внезапно нарвались на такую богатую женщину. Скорее всего, за вдовой музыканта наблюдали несколько дней. При этом они откуда-то точно знали, что в доме хранятся большие ценности, и устроили аварию в двух километрах от особняка, точно угадав с местом ДТП.