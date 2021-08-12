Москвичам рассказали, где лучше наблюдать за потоком Персеиды

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала «Москве 24», где лучше наблюдать метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа.

Жители практически всех регионов страны, включая Московскую область, с вечера 12 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Пик активности звездопада произойдёт в 23:00. При хорошей видимости в тёмном небе будут пролетать до 110 метеоров в час, которые можно заметить невооружённым глазом.

Для наблюдения Персеид нужны хорошие условия. Это чистое небо, горизонт. В центре Москвы, конечно, не увидим. Если будет чистое небо за городом — можно, — пояснила Рублёва.

По её словам, в настоящее время над Москвой проходит циклон — небо затянуто облаками и тучами, идут дожди, звёзд не видно. Поэтому если погода не наладится, звездопад нельзя будет увидеть.

Для наблюдения за природным явлением директор планетария посоветовала выезжать за пределы Москвы, как можно дальше от городских огней. На тёмном небе вдали от столицы вероятность увидеть метеоры гораздо выше.

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