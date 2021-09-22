Криминалист рассказал, как вести себя с кибермошенниками

Мошенники в Интернете часто сами ищут своих жертв, поэтому нужно быть крайне осторожным при общении с незнакомыми. Такой совет в беседе с «Народными Новостями» дал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов. По его словам, проявлять бдительность стоит даже при посещении сайтов с госуслугами.

Как рассказал Вехов, чтобы чувствовать себя безопаснее, можно на официальных сайтах установить дополнительную систему оповещения о входе. Если будет попытка входа, то об этом придёт уведомление.

Также, по его словам, нужно с осторожностью подходить к вводу личных данных в кабинетах на официальных сайтах известных компаний, например, в личном кабинете банка или на портале Госуслуг. Кроме того, при регистрации аккаунта на любых ресурсах лучше указывать дополнительный номер телефона.

В системах электронной почты никогда не проставляю галочку сохранить данные. Я всегда ввожу их снова. Когда выхожу из браузера, я стираю всегда историю за всё время, — поделился своим опытом Вехов.

Тем, кто уже стал жертвой кибермошенников, специалист советует обратиться в правоохранительные органы. По его мнению, попытки решить проблему самостоятельно могут обернуться ещё большими потерями, ведь злоумышленники редко оставляют своих жертв даже после получения результата.

Ранее руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско рассказал, что злоумышленники научились адаптировать свои спам-рассылки в соответствии с информационной повесткой. Например, предлагают получить пособие на детей или сделать поддельный сертификат о вакцинации и ПЦР-тесты. Они также подделывают такие сайты популярных российских и мировых ресурсов, как Booking.com, Blablacar, сайты по аренде или продаже недвижимости и автомобилей.