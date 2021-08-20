Криминалист рассказал, что делать с найденными ценностями

Ценные вещи и деньги, найденные на улице, нельзя присвоить себе — такие действия будут считаться воровством. Об этом NEWS.ru рассказал криминалист Михаил Лапидус.

По его словам, нужно либо позвонить в полицию и ждать у находки, пока приедут силовики, либо самостоятельно отнести её полицейским. Он рассказал, что сам недавно столкнулся с таким случаем: его ребёнок потерял в парке телефон, его кто-то нашёл и сразу выключил. Таким образом тот, кто нашёл аппарат, попал под статью.

Если ты видишь чужое имущество, то надо либо постараться найти человека, которому оно принадлежит, либо, если ты нашёл, например, телефон, не выключать его, потому что потерявший человек наверняка на него позвонит, либо просто отнести в полицию, — подчеркнул эксперт.

По словам Лапидуса, можно не опасаться, что силовики украдут ценность, потому что при получении они должны при обратившемся человеке пересчитать всё имущество и составить документы с подписями нескольких человек.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Биробиджана нашли во дворе одного из домов чемодан с 15 млн рублей наличными. Выяснилось, что его забыл местный житель, который торопился в командировку. Чемодан простоял во дворе несколько часов и вызвал подозрение. Полицейские осмотрели его и нашли крупную сумму денег, личные вещи и планшет. Силовики вернули мужчине его собственность.