Криминалист раскрыл, что ждет устроивших бунт в ростовском СИЗО заключенных Криминалист Игнатов: захвативших заложников в СИЗО заключенных могут убить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденных, которые захватили заложников в ростовском СИЗО, могут убить, считает криминалист Михаил Игнатов. В беседе с NEWS.ru он выразил сомнения в том, что преступников могут выпустить, дать им деньги и машину.

Я полагаю, что террористов задержат. Их навряд ли куда-то выпустят, и тем более дадут деньги, машину, чтобы они куда-то уехали. В лучшем случае для них, если при задержании они останутся живы. В худшем случае их просто уберет снайпер при появившейся возможности. И на этом, думаю, произойдет развязка. Очень надеюсь, что сотрудники СИЗО, которых захватили, не пострадают, — сказал эксперт.

В Следственном комитете России сообщили, что в СУ СК по Ростовской области после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело. Оно было инициировано по статье 206 Уголовного кодекса РФ.

Telegram-канал Baza сообщил, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев.