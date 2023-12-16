Криминалист призвал принять меры после конфликта на «Садоводе» Криминалист Игнатов: работодателю нужно усложнить наем мигрантов

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Чтобы обеспечить охрану общественного порядка в случае с трудовыми мигрантами, следует обязать их работодателей обеспечивать наемных сотрудников жильем и медобслуживанием, заявил в комментарии NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Так он прокомментировал инцидент с потасовкой между мигрантами и полицией возле столичного рынка «Садовод».

Надо срочно пересмотреть политику с мигрантами — если нужен иностранный специалист, работодатель обязан предоставить жилье, медицинское обслуживание, но не за счет государства, а за счет тех, кто мигрантов завозит. Чтобы не было непонятных шатающихся людей, создающих криминогенную обстановку. Они же сюда везут свои семьи зачем-то... Опять же, за счет налогоплательщиков в России получают все пособия, маткапитал, — сказал Игнатов.

Криминалист считает, что приезжающие в Россию иностранцы запрашивают зарплату выше, чем местные жители. К решению вопроса он призвал привлечь МВД и Следственный комитет.

Конфликт около рынка «Садовод» произошел вечером 15 декабря. Полицейские проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они попытались проверить документы у одного из водителей на улице Верхние Поля, однако получили отпор.