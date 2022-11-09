Криминалист предрек Грайнер «бурную и веселую» жизнь в колонии Криминалист Игнатов рассказал, что ждет Грайнер в российской колонии

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru рассказал, что может ожидать американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в российской тюрьме. Он отметил, что в колониях «нет дискриминации по принадлежности к стране и языку». По мнению Игнатова, если американка не «будет воровать у сокамерниц и плести интриги», а также противопоставлять себя коллективу, то больших проблем у Грайнер возникнуть не должно. Также Игнатов отметил, что девушке помогут изучить язык. Многое будет зависеть от того, как баскетболистка вольется в коллектив, добавляет эксперт.

Насчет иностранки, насчет спортсменки — каких-то притеснений не бывает. Наоборот, к спортсменам отношение другое, уважительное в основном. Из-за плохого знания языка тоже проблем не будет — будут помогать. Языком овладеет лучше — хочешь не хочешь, надо общаться. Если не противопоставит себя коллективу, если не будет воровать у сокамерниц, не будет плести интриги, то особых проблем я не вижу и со стороны сокамерниц, и со стороны администрации. Образ жизни будет нормальный, как у всех. В колониях нет дискриминации по принадлежности к стране, языку, — сказал он.

Игнатов полагает, что Грайнер может стать популярной в колонии. Ее могут начать расспрашивать о жизни в США и баскетболе.

Тем более среди женщин. А она женщина видная, крепкая, такие пользуются авторитетом. Она из-за этого и станет популярной — будут расспрашивать о жизни в США, о баскетболе. В каком еще отряде содержится такая звезда баскетбола? Она статная, мощная, знает закулисье спорта. Кроме того, она будет изучать русский и может обучать английскому других девушек. У нее в этом плане будет веселая и бурная жизнь, не сомневаюсь в этом. Не каждый день такие неординарные личности в колонию заезжают, — заявил Игнатов.

Криминалист отметил, что информация о наличии у Грайнер жены не должна негативно сказаться на ее пребывании в тюрьме.

В мужских зонах более строгий подход. В женских... Если найдутся у нее партнеры, половые единомышленники, может, у них и будут какие-то контакты, но это запрещено внутрикамерным распорядком дня. И за это можно попасть в барак усиленного режима. Это негативно повлияет на вопрос возможного УДО. А так, это никак не скажется на ее жизни, — сообщил эксперт.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная в России к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, была этапирована из СИЗО в колонию. По словам адвоката спортсменки Марии Благоволиной, информации о том, где именно сейчас находится спортсменка, нет.