Криминалист поделился деталями убийства Талькова Криминалист Игнатов: убийство Талькова было спонтанным и незапланированным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Убийство певца Игоря Талькова было спонтанным и незапланированным, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, концертный директор артиста Валерий Шляфман не убивал исполнителя, а пытался спасти во время конфликта с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым.

Я всегда говорил, что это убийство спонтанное, оно не было никем запланировано. Это несчастный случай, который произошел с певцом Игорем Тальковым в результате конфликта с телохранителем Азизы, Игорем Малаховым, участником Мазуткинской криминальной группировки. Умысла на причинение смерти Талькову никто не имел. Я знаю из различных источников, что пистолет был в руках у Малахова, его стали вытаскивать. Там было два охранника, и сам Шляфман не участвовал в конфликте. Тальков сцепился с охранниками. Шляфман помогал как мог, но он был небольшого роста, тщедушный, худой и физически никогда не справился бы с Малаховым, — сказал Игнатов.

По его словам, повалить Малахова на землю смогли другие охранники. Игнатов уточнил, что они избивали его пистолетом, который в итоге развалился на части. По словам криминалиста, все произошло спонтанно и очень быстро.

Конечно, сыграла роль еще конструкция пистолета, который был у Малахова. Это револьвер барабанного типа, там нет предохранителя. И там достаточно нажать силой на курок и произойдет выстрел. Поэтому получилось то, что получилось. Череда таких манипуляций с оружием привела к смертельному ранению всенародно любимого певца Талькова, — добавил Игнатов.

Ранее стало известно, что Валерий Шляфман был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова. Мужчину также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.