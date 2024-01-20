Криминалист объяснил идею Гурулева возродить в России ГУЛАГ Криминалист Игнатов: в России не нужен ГУЛАГ при наличии ФСИН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, говоря о возрождении ГУЛАГа, вероятно, иносказательно выразился о Колыме, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Однако, по словам собеседника, необходимости в этой форме наказания нет.

Думаю, он в иносказательном ключе заявил о Колыме — махать кайлом в районе какого-то тракта, скоро и лесоповалов не останется. Все это идет из 1930-х годов прошлого века. У нас есть ФСИН, зачем ГУЛАГ? Это то же самое, почти, только название другое. Все формы, методы, принципы, остались — лагеря, промзоны, работы, отбытие наказание, только условия лучше, нет таких бараков, как при ГУЛАГ, не из досок сделанные нары, а нормальные кровати, — отметил эксперт.

Игнатов добавил, что стоило бы вернуть понятие «враг народа» для всяких личностей, которые, живя в России, пользуясь всеми благами, зарабатывая деньги, поливают страну грязью. Собеседник сказал, что такие люди должны говорить «спасибо» за образование и работу, а кто не хочет этого делать, должны быть наказаны за неуважение к собственному народу в форме шуток, прибауток, насмешек над армией.

Думаю, все-таки, какая-то доля правды в словах Гурулева есть, надо обратить внимания на заявления некоторых граждан и строго их наказать. Не обязательно кайло в руки, можно и швейную машинку, чтобы он обеспечивал обмундированием российскую армию, так ему ненавистную, — резюмировал Игнатов.

Ранее Гурулев заявил, что для несогласных с политикой российского государства необходимо возродить ГУЛАГ. Он подчеркнул, что если человек идет против государства, то «надо принимать какие-то меры».

В правительстве Магаданской области сочли идею депутата «бредовой». Власти региона посоветовали народному избраннику «прекратить фантазировать, а заняться нормальной законотворческой деятельностью, за которую он получает немаленькую зарплату».