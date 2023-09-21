Криминалист объяснил, что делать рэперу Маваши после «привета» от РДК Криминалист посоветовал Мише Маваши быть внимательнее, после «привета» от РДК

Фото: t.me/mikhailmavashi

Миша Маваши

Российскому рэперу Мише Маваши необходимо быть внимательнее и осторожнее, а также реже появляться в безлюдных местах одному и чаще осматривать свое авто, так криминалист Михаил Игнатов прокомментировал «послание» «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на автомобиле артиста. Он подчеркнул, что оставленная надпись демонстрирует информационную осведомленность запрещенной организации о том, кто где находится.

Наглядная демонстрация, что они всех видят, всех знают, всех могут достать, знают, кто на каких машинах передвигается, кто где живет. <...> Ему нужно, конечно, быть внимательнее, осторожнее, реже появляться одному в безлюдных местах, чаще осматривать автомобиль, — сказал Игнатов.

Криминалист добавил, что для Маваши не лишним будет нанять личную охрану. Однако от снайперской пули она вряд ли убережет, считает он.

Игнатов также порекомендовал рэперу осматривать вход в подъезд, чтобы не стать жертвой внезапного нападения, а также чтобы не наткнуться на растяжку.

Миша Маваши ранее записал видеоролик, на котором он стоит рядом со своим автомобилем и рассказывает о том, что его «заказали» РДК. По словам рэпера, «заказали» его давно, и эта информация не для него не новая. Потом он вместе с оператором подходит к багажнику его внедорожника, на стекле которого белой краской написано: «Привет от РДК». Рэпер подчеркнул, что полгорода знает о его местонахождении и такие угрозы его не пугают.

Ранее «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сообщил, что 3 июня в бою за Новую Таволжанку Белгородской области был ликвидирован член организации Даниил Мазник с позывным Шайба. В РДК заявили, что он командовал штурмом населенного пункта и лично взял первого заложника при заходе диверсионной группы.