Назван способ разоблачить «крабового короля», если он инсценировал смерть Криминалист Игнатов: если Кан инсценировал смерть, его отследят по отпечаткам

Фото: rodnyeostrova.ru

Олег Кан

Бизнесмена и фигуранта «крабового дела» Олега Кана в случае инсценировки собственной смерти можно разоблачить по отпечаткам пальцев, если они имеются в дактилоскопической базе, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Эксперт объяснил, что капиллярный узор изменить невозможно. Мужчина обвиняется в контрабанде и причастности к убийству.

Единственное, что нельзя изменить при инсценировке смерти, — отпечатки пальцев (капиллярный узор), его можно только срезать. Если Кан когда-то был дактилоскопирован, то, если где-то у него возьмут отпечатки, по ним очень быстро выяснят, он это или нет. Плюс нельзя изменить ДНК, — отметил Игнатов.

Собеседник также рассказал NEWS.ru, что современная медицина позволяет полностью изменить внешность человека, если последний собирается инсценировать свою смерть. Эксперт не исключил, что данную процедуру мог пройти бизнесмен и «крабовый король» Олег Кан, чьи представители в суде заявили, что он ушел из жизни.

Ранее адвокаты, представляющие интересы Кана, заявили во время судебного заседания о смерти предпринимателя. По информации юристов, сведения о смерти бизнесмена имеются на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Там указано, что Кан скончался 14 февраля 2023 года. При этом Генпрокуратура считает смерть предпринимателя инсценировкой. По словам прокурора, данные о кончине Кана не были зарегистрированы ни в отделах ЗАГС Сахалинской области, ни в аналогичных учреждениях Санкт-Петербурга, а родственники за справками не обращались.