Криминалист назвал основную версию взрыва автомобиля в Балашихе Криминалист Игнатов назвал терактом взрыв автомобиля в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент с подрывом автомобиля в Балашихе следует рассматривать как террористический акт, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, основная версия связана с действиями украинских спецслужб, которые могли целенаправленно ликвидировать военнослужащего.

Мы знаем, что украинские спецслужбы действуют как террористические организации, методом террора. Если погибший человек был военнослужащим, обладал определенными знаниями, полномочиями, он мог войти в зону особого внимания украинских спецслужб. Если он попал в список объектов, которые подлежат ликвидации для украинских спецслужб, то здесь, конечно, надо в первую очередь отрабатывать версию, что это террористический акт, — пояснил Игнатов.

Криминалист не исключил, что следствие будет отрабатывать и другие версии произошедшего. Также он отметил, что взрывное устройство, вероятно, было самодельным и заложено заранее, чтобы сработать при появлении цели.

Это установка самодельного взрывного устройства, где-то заложено оно было. Его привели в действие при появлении объекта, который подлежит уничтожению. Это одна версия. Версия с какими-то разборками или еще чем-то будет, конечно, отработана. Но она будет не основной. Основная версия, конечно, будет рассматриваться, что это террористический акт со стороны Украины. У меня здесь даже нет никаких сомнений, что будет именно так, — резюмировал Игнатов.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. К месту инцидента направлены криминалисты, сотрудники СК России и оперативники.