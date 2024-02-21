Криминалист дала советы, как обезопасить себя на сайтах купли-продажи Юрист Милованова: перед сделкой на сайте купли-продажи изучите аккаунт продавца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уберечься от обмана на сайтах частных объявлений о купле-продаже поможет внимательное изучение аккаунта продавца, рассказала в беседе с «МК в Питере» доцент кафедры криминалистики Московского юридического университета Марина Милованова. По ее словам, перед принятием решения о сделке по объявлению необходимо обратить внимание на дату регистрации аккаунта, изучить рейтинг продавца, а также, по возможности, его закрытые продажи.

Не надо лениться прочитать отзывы лиц, совершавших с ним сделки, особенно если среди них есть негативные. Следует детально изучить предлагаемый товар, услугу, их описание, фотографии. Не лишним будет попросить продавца прислать в сообщении реальные свежие фотографии либо еще лучше — попросить подъехать к продавцу и посмотреть товар лично, — посоветовала эксперт.

Она пояснила, что мошенники, как правило не верифицируют свои данные и не являются сторонниками личных встреч. Кроме того, не стоит переходить на личное общение вне предоставленных площадкой возможностей обмена сообщениями. Если покупатель решил при приобретении товара воспользоваться его доставкой, это должен быть проверенный вариант.

Насторожить должны любые «сбои» в процессе общения с продавцом при оформлении доставки, а также навязывание продавцом своих услуг по ее оформлению, предупредила криминалист. Жертва в этом случае должна будет поделиться своими личными данными, которые мошенники смогут использовать для создания поддельных документов.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал, что защитить смартфон от вирусов можно, если не переходить по присланным неизвестным ссылкам. Также специалист посоветовал не подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям.