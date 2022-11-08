«Кричала страшно»: раскрыты подробности падения ребенка из окна в Москве Очевидец рассказала, что мать выпавшей с 11-го этажа девочки страшно кричала

Фото: Прокуратура Москвы

Проживающая в столичном районе Чертаново очевидец раскрыла подробности инцидента, в ходе которого женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Собеседница NEWS.ru видела, как женщина стояла у окна и страшно кричала, потом замолчала и зашла в комнату. При этом она усомнилась, что происшествие произошло по вине матери.

Как падал [ребенок] — не видела. Не похоже, что мать выкинула. Она так кричала страшно! Я видела ее у окна, потом [она] замолчала и залезла в комнату. Люди, те, что подходили ближе, узнали, что ребенок дышит. Скорая ребенка забрала, говорят, жив, — рассказала очевидец.

Ранее днем Москве в Сумском проезде женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. В данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова сообщила, что женщина была подавлена из-за развода. Она уточнила, что после заключения врачебной экспертизы и приведения женщины в адекватное состояние следствие приступит к выяснению обстоятельств случившегося.