Креветок-великанов начали выращивать на юге России Гигантские креветки Розенберга начали выращивать на юге России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В южных регионах России планируют заняться разведением гигантских пресноводных креветок Розенберга, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Сейчас рассматривается возможность запуска производства этих креветок в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

В настоящее время на базе аквариального комплекса Центра аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО проводится преднерестовое выдерживание производителей, — говорится в сообщении.

В ВНИРО уточнили, что уже удалось добиться нереста одной из самок и приступить к подращиванию личинок. Если эксперимент окажется удачным, креветка Розенберга может выйти на внутренний рынок и стать достойной альтернативой зарубежным аналогам.

Данный вид креветок обитает в пресных водах и отличается внушительными размерами: длина может достигать 32 сантиметров, а вес — 200–250 граммов. В естественных условиях они распространены в тропических водоемах Юго-Восточной Азии. В настоящее время промышленное разведение таких креветок налажено в Китае, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Бразилии, Тайване, Эквадоре и Бангладеш.

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