КРЭТ готов привлечь к ответственности критиков инцидентов с аппаратами ИВЛ

https://static.news.ru/photo/1cbcbbd8-9a6b-11ea-b765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростех/vk.com

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха заявил, что против него и госкорпорации развернули информационную кампанию после происшествий с аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Согласно заявлению КРЭТ, концерн намерен защищать свои законные права и привлечь к ответственности, «вплоть до уголовной», участников кампании.

В заявлении также отмечается, что критика направлена на дискредитацию госкорпорации Ростех, холдинга КРЭТ, Уральского приборостроительного завода, российской промышленности в целом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты и волонтёры выяснили, что произведённые на Уральском приборостроительном заводе (входит в группу «Ростех») аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» на 90% состоят из импортных комплектующих. Большую часть из них закупают в Китае и на Тайване.

12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Погибли пять пациентов.

Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.