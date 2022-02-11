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«Крестовый поход на Русь»: как менялась роль католичества в России
Общество

«Крестовый поход на Русь»: как менялась роль католичества в России

Почему решение Ватикана возродить в стране свои епархии 20 лет назад привело к протестам на уровне РПЦ и МИД
11:44, 11 февраля 2022
Фото: Siciliani/Pool/Spaziani/Global Look Press
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Ровно 20 лет назад Ватикан реорганизовал структуру Римско-Католической церкви в России. Решением Папы римского Ионанна Павла II 11 февраля 2002 года апостольские администратуры в стране были преобразованы в четыре регулярные епархии — в Москве, Новосибирске, Иркутске и Саратове. Эта мера, как отмечали представители Святого престола, была направлена на улучшение заботы о прихожанах, однако православная общественность такое решение восприняла настороженно, страну некоторое время сотрясали межконфессиональные скандалы с уличными выступлениями, выдворениями священников и заявлениями на уровне МИД. В связи с юбилейной датой NEWS.ru вспомнил историю российского католицизма, а также узнал, какую роль эта конфессия играет сегодня в жизни российского общества.

По наследству не передавалось

История католицизма в России насчитывает много веков, и раскол христианства в 1054 году, произошедший после крещения Руси, не помешал поддерживать контакты с представителями Западной церкви. Влияние Святого престола распространялось среди народов, впоследствии включённых в Российскую империю — поляков, украинцев, белорусов, а также прибалтийских, финно-угорских и других этносов.

Во времена Петра I отношения с Ватиканом получили новый импульс, благодаря известному «окну в Европу» в российских городах стали появляться культовые сооружения данной конфессии, а при Екатерине II число католиков стало расти не только за счёт жителей западных национальных окраин, но и европейских колонистов, главным образом, немцев, селившихся в Поволжье. В 1763 году был издан манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселятся в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», в котором Екатерина II гарантировала переселенцам свободу вероисповедания.

Портрет Екатерины II. Федор Рокотов, 1763, холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва, РоссияПортрет Екатерины II. Федор Рокотов, 1763, холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва, РоссияRussian Look/Global Look Press

На рубеже XVIII-XIX веков обращение к католицизму в каком-то смысле было аристократической модой на фоне присоединения императора Павла I к Мальтийскому ордену. В Россию тогда приехали для миссионерской деятельности мальтийские кавалеры-иезуиты. В эти времена, как и впоследствии при Александре I, много разговоров шло об отсутствии существенных различий между православием и католицизмом. В последнее, к слову, обращались представители русской знати и интеллигенции — князья Иван Гагарин, Дмитрий Голицын, Зинаида и Елизавета Волконские, декабрист Михаил Лунин, поэт Владимир Печерин, писательница Софья Свечина, археолог Иван Мартынов и многие другие.

Существенный разлад с православием возник на фоне восстаний в Польше в XIX веке, после подавления которых царизмом их участники (не только этнические поляки, но и белорусы с литовцами) отправлялись в ссылки в Сибирь. Но именно сосланные «иноверцы» образовывали в местах своих поселений католические общины, они добивались строительства своих храмов, большинство которых были возведены в XIX и начале XX веков. Прихожане костёлов были ограничены в своих религиозных правах. Хоть им и разрешалось заключать браки с местными, но, при условии, что совместные дети будут крещены по православному обряду, а жена не будет переходить в католицизм.

При советской власти храмы закрывались, их имущество реквизировалось, а церковные служащие подвергались репрессиям вне зависимости от конфессий. В Москве и Ленинграде некоторые культовые учреждения Святого престола до 1990-х годов функционировали как «церкви для иностранных дипработников». После Второй мировой войны даже предпринимались попытки раскатоличивание жителей присоединённых к СССР территорий. К примеру, в 1946 году состоялся непризнанный Ватиканом Львовский собор католиков-униатов Западной Украины, решениями которого были в частности такие пункты, как «оторваться от Рима» и «воссоединиться с Русской Православной Церковью». Однако, в Литве и Латвии, после их вхождения в СССР у католиков сохранялась возможность для осуществления религиозной жизни. В Риге и Каунасе функционировали духовные семинарии, которые готовили священнослужителей-католиков.

«Крестовый поход на Русь»: как менялась роль католичества в РоссииKeystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Ошибка, которая наносит реальный ущерб»

С распадом СССР большинство проживавших на его территории приверженцев католицизма оказались за пределами России, а часть тех, кто остался в РФ, стали эмигрировать на историческую родину, как это делали, например, поволжские немцы. Но именно на волне перестройки в СССР, Россия установила дипломатические отношения с Ватиканом. В 1991 году для католиков латинского обряда были созданы две Апостольские администратуры, через семь лет — ещё две. В феврале 2002 года, 20 лет назад, они были преобразованы в епархии, объединённые в митрополию во главе с главой архиепархии Божией Матери в Москве архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, который также занимал пост председателя Конференции католических епископов РФ.

Тадеуш КондрусевичТадеуш Кондрусевичtadeusz_kondrusiewicz/vk.com

Как заявлял Кондрусевич, реорганизация была совершена «для осуществления совместной пастырской деятельности и более эффективного сотрудничества согласно Каноническому Праву <...> с целью нормализации положения Католической церкви в России и реализации права на свободу вероисповедания, в основе которой лежит достоинство человеческой личности». Он напомнил, что в 1798 году император Павел I возвел архиепископа Могилёвского в статус митрополита, его кафедра находилась в Санкт-Петербурге. Таким образом, 11 февраля 2002 года, как подчёркивал священнослужитель, «Папа лишь восстановил историческую справедливость по отношению к католикам страны».

Однако, данное решение вызвало протесты со стороны РПЦ (где и в последующие годы считали случившееся «ошибкой, которая наносит реальный ущерб православно-католическому диалогу») и череду антикатолических митингов в разных городах страны. Например, общественное объединение «Союз православных граждан» (СПГ) называло происходящее «духовной агрессией католицизма». В организации заявляли, что Россия «достаточно натерпелась от „непогрешимых“ вождей и привнесенных извне идеологий», обещая «мирным и законным путем противодействовать католической экспансии, по крайней мере до восстановления справедливости в отношении православных на Украине».

В резолюции митинга, состоявшегося в начале 2002 года в Тюмени, утверждалось, что решение Ватикана «может быть объяснено только намерением вести миссионерскую деятельность среди традиционно православного и мусульманского населения России». Авторы резолюции полагали, что это происходит «на фоне угроз российской государственности», когда «США „обживают“ территории СНГ <...>, признают возможным применение против России ядерного оружия», а «НАТО проводит агрессивные наступательные учения близ границ РФ и подтверждает неизменность планов расширения на Восток».

В этих условиях решение Ватикана воспринимается как попытка создания в России «пятой колонны». Намерения стратегов нового «крестового похода» на Русь разгадать несложно: ведь именно православная общественность составляет социальную базу российской государственности, ибо для нее прочность Государства Российского является залогом сохранения своей конфессиональной, социокультурной и национальной идентичности, — говорилось в резолюции.

Рождественское богослужение в храмеРождественское богослужение в храмеСергей Булкин/NEWS.ru

Решение Иоанна Павла II осуждали и на уровне МИД. Внешнеполитическое ведомство официально не поставило под сомнение право на реорганизацию в соответствии с каноническими нормами, но «учитывая, что этот вопрос в первую очередь касается межцерковных отношений и может явиться причиной их серьёзного осложнения», Святому престолу было рекомендовано повременить с преобразованием апостольских администратур в епархии и урегулировать этот вопрос с РПЦ.

Вызывает сожаление, что такое важное решение было принято без должного учёта мнения российской стороны. МИД России подтверждает свою заинтересованность в налаживании таких отношений между Русской Православной и Римско-Католической церквами, которые бы строились на равноправной основе и не наносили ущерба интересам РПЦ, — заявляли в МИД.

Позднее в ведомстве отреагировали на некорректные, по мнению Москвы, формулировки Святого престола, в документах которого территория Южного Сахалина и Курил именовались «префектурой Карафуто». Последняя юридически существовала с 1905 по 1945 годы, когда этот район острова принадлежали Японии. МИД обвинял Римско-Католическую церковь в поддержке японских претензий на Южный Сахалин, позднее в Ватикане заменили название на «префектуру Южного Сахалина».

Выдворения и прецеденты

Межконфессиональные трения, вышедшие на дипломатический уровень, довольно быстро обернулись административными мерами. В апреле 2002 года сотрудники пограничного контроля без объяснения причин не пустили после зарубежной поездки обратно в Россию правящего ординария католической епархии святого Иосифа с центром в Иркутске епископа Ежи Мазура (он являлся гражданином Польши). Также из страны был выслан настоятель католических приходов Владимира и Иваново Стефано Каприо, имеющий гражданство Италии, а также другие священнослужители.

В результате событий февраля и последующих месяцев 2002 года мы многое потеряли — епископа, священников, а также понимание и доверие католиков за рубежом и даже обывателей в своей стране. Надо честно признать, что информационные кампании были проиграны и в мире, и в России: ни западным людям, ни россиянам мы не смогли адекватным и нормальным языком объяснить суть происходящих событий, хотя для этого была масса возможностей, — вспоминал бывший главный редактор газеты «Свет Евангелия» и сотрудник факультета журналистики МГУ Виктор Хруль.

При этом о событиях 20-летней давности он говорил, как о «времени свободы», а также «напряжённого, но открытого разговора с православными собратьями», когда католики «не боялись задавать вопросы и на них отвечать — прямо и честно, не прятались от прессы и телевидения, не упаковывали благовестие в пределы церковной ограды».

Католическое рождественское богослужение . МоскваКатолическое рождественское богослужение . МоскваСергей Булкин/NEWS.ru

Тадеуш Кондрусевич спустя пять лет также покинул Россию: в 2007 году он стал архиепископом Минско-Могилёвским. А в 2020-м, во время массовых протестов против фальсификаций выборов президента Белоруссии он отказался признавать победу Александра Лукашенко, призвав власть и оппозицию садиться за стол переговоров. Позднее он фактически обвинил белорусское руководство в «пролитой крови, тысячах задержанных и жестоко избитых мирных жителей» и в совершении «тяжкого греха». В итоге, Кондрусевича не пустили в Белоруссию, гражданином и уроженцем которой он является. Священнослужитель оказался в списке невъездных из-за наличия гражданств РФ и Польши, что было расценено Александром Лукашенко как «мошенничество». Позднее он заявил, что архиепископ якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Но в конце 2020 года Кондрусевичу всё же позволили вернуться в Минск.

Пока Белоруссия бурлила протестами, в России произошло важное в жизни католического сообщества событие. Папа Римский Франциск назначил вспомогательным епископом архиепархии Божьей Матери в Москве коренного россиянина, священника-францисканца Николая Дубинина. Наблюдатели обращали внимание, что впервые католическим епископом стал русский богослов. Как отмечал Telegram-канал «Русский футурист», из четырёх католических епископов в России двое — белорус Кирилл Клинцевич и немец Иосиф Верт — родились в Казахстане в семьях ссыльных, ещё один немец, Клеменс Пиккель, родом из ГДР, а архиепископ Паоло Пецци (он с 2007 года сменил на этом посту белорусского поляка Тадеуша Кондрусевича) — итальянец.

Впрочем, сам епископ Дубинин не увидел чего-либо странного в своём назначении, подчеркнув, что для Ватикана вопрос национальной принадлежности свсященнослужителя не представляет какой-либо важности:

В Католической церкви в силу ее вселенского характера национальный вопрос не имеет значения «краеугольного камня». Да и Россия — общий дом для представителей многочисленных народов и культур. Поэтому правильно вести разговор не о «русском католицизме», а о Католической церкви в России.

«Крестовый поход на Русь»: как менялась роль католичества в Россииunsplash.com

Дубинин добавил, что стремление усмотреть в его назначении «попытку Ватикана усилить миссию в России» не соответствует действительности, как и мнение о «нежаловании русских католиков». По его мнению, во вспомогательном епископе в Москве нуждается не Ватикан, а сама архиепархия. Также священнослужитель заявлял, что после восстановления католических церковных структур в России в 1991 году «русскому духовенству физически неоткуда было взяться» и «понадобилось почти 30 лет для того, чтобы появился местный епископ».

«Это такая же церковь»

Сведения о численности католиков в современной России противоречивы. Церковный справочник «Catholic-hierarchy» называл цифру в 789 тысяч человек или 0,54% от общего числа жителей страны. Однако российские исследователи приводят другие данные. Наиболее подробную статистику в августе 2012 года приводил журнал «Огонёк», обнародовав «Атлас религий России», составленный на основе опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно обнародованным цифрам, на тот период в стране проживало около 140 тысяч человек, исповедующих католицизм, или менее 0,1% от численности населения РФ. Самыми «католическими» регионами оказались Белгородская область (0,7% жителей), Омская область (0,5%), далее шли Смоленская, Калужская, Свердловская, Кемеровская, Еврейская автономная область, а также республика Коми — в каждом из этих субъектов данной конфессии придерживалось около 0,4% жителей.

«Крестовый поход на Русь»: как менялась роль католичества в РоссииCaroline Seidel/dpa/Global Look Press

По данным ВЦИОМ, за 2017-2021 годы католиками себя считали менее 1% респондентов (и только в 2018-м этот показатель приблизился к 1%). В 2019 году та же организация проводила очередное исследование, изучая религиозные предпочтения россиян, в ходе которого можно узнать, что более всего приверженцев данного направления христианства в РФ попало в выборку в возрасте от 60 лет и старше (2%).

Как рассказал NEWS.ru пресс-секретарь Конференции католических епископов России, Кирилл Горбунов, сегодня в рамках четырёх действующих стране епархий несут службу пять епископов, действуют примерно 220 приходов. Всего, по его словам, в РФ около 600 тысяч прихожан, однако из них «активно практикующих свою веру» не более 10%. Он констатирует, что за последние годы общее число католиков постепенно снижается «отчасти из-за общей тенденции к обмирщению в нашем обществе после всплеска интереса к религии, а отчасти из-за того, что католические храмы есть в основном в областных центрах, и то не везде, и дети родителей-католиков нередко выбирают другую конфессию».

Горбунов отметил, что большинство прихожан в крупных городах — «это люди русской культуры, которые имеют те или иные национальные корни — польские, литовские, немецкие и другие». Но есть и немало тех, кто «вполне определённо ассоциируют себя с традиционно „католическими“ национальностями». В некоторых общинах также есть большие группы иностранных студентов, преимущественно из Африки. Присутствие молодёжи, как отмечает представитель Католической церкви, «заметно в крупных городах и в больших, активных приходах».

«Крестовый поход на Русь»: как менялась роль католичества в РоссииArtur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Говоря о молодых верующих в российских католических храмах, Кирилл Горбунов пояснил, что на их выбор не оказывает значительное влияние мода на «западничество». Также он уверен, что в отличие от ситуации 2002 года, сегодня отношения с РПЦ на уровне руководителей церковных структур намного улучшились. Тут стоит напомнить, что в 2016 году состоялась встреча Папы римского Франциска и патриарха Московского Кирилла. Помимо этого, представители православного духовенства позитивно оценивали взаимоотношения с представителями Ватикана.

Люди, которые ищут в католической церкви что-то максимально удалённое от православия, как правило с разочарованием обнаруживают, что это такая же церковь, с довольно строгими правилами, трудными взаимоотношениями, и главное — с необходимостью менять свою жизнь. Для многих это оказывается полной неожиданностью <...>. Отношения между католиками и православными можно назвать хорошими на высшем институциональном и богословском уровне. Можно сказать, что в этой области достигнут значительный прогресс по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Чего не хватает — так это дружеских отношений и сотрудничества между католическими и православными общинами.

Кирилл Горбунов

пресс-секретарь Конференции католических епископов России

По его словам, влияние Римско-Католической церкви в России неотделимо от её общего контекста в мире. Как показывают последние социологические опросы, абсолютное большинство россиян считают Папу Франциска духовным лидером, чьё влияние выходит за рамки католичества, подчеркнул Горбунов. Он напомнил, что «многие явления искусства и культуры — и не только иностранной, но и российской, — неразрывно связаны с католической традицией». А сами по себе структуры Католической церкви в России, по словам собеседника NEWS.ru, «слишком малы, чтобы заметно влиять на жизнь общества».

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