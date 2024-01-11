Крещенские купания в 2024 году: все, что нужно знать перед погружением Рассказываем, как подготовиться к крещенским купаниям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания

19 января христиане отмечают один из торжественных двунадесятых праздников — Крещение Господне. Главная традиция этого дня — крещенские купания: погружение в специально обустроенную прорубь, также называемую иорданью или купелью. Среди желающих окунуться в ледяную воду встречаются не только верующие, но и экстремалы, решившие испытать себя на выносливость. Рассказываем о порядке проведения крещенских купаний и о том, как правильно подготовиться к непростому погружению.

Какого числа устраивают крещенские купания

Для начала разберемся с датой крещенских купаний. Окунания в прорубь начинаются еще до наступления праздника, в ночь с 18 на 19 января. Они продолжаются в течение всего дня Крещения, то есть до наступления 20-го числа. Таким образом, у желающих окунуться в иордань есть чуть больше суток, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Сколько дней готовятся к крещенским купаниям

Заходить в ледяную воду без подготовки не только вредно, но и опасно. Подготовку к крещенским купаниям стоит начать заранее, в идеале — за полгода до праздника. По словам специалистов, именно лето является наиболее подходящей порой для закаливания. В этот период организм легче справляется со стрессами, так как накапливает витамины и питательные вещества.

Впрочем, срок закаливания все же можно сократить. Начать подготовку стоит за семи дней до крещенского купания. В этот период рекомендуются:

контрастный душ — чередование холодной и горячей воды каждые 15 секунд в течение 2–5 минут;

холодные ванночки для ног — держать ноги в тазу или ванне с холодной водой нужно в течение 5 минут;

ежедневные растирания — достаточно ежедневно обтирать тело махровым полотенцем, пропитанным холодной водой.

Эти нехитрые советы помогут подготовить организм к перепаду температур. Однако самым ответственным периодом являются несколько часов перед крещенским купанием в проруби. Давайте разберемся, что нужно делать накануне погружения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крещенские купания

Советы по подготовке к крещенским купаниям

Перед проведением крещенских купаний необходимо комплексно подготовить организм. Главное правило этого периода — никакого алкоголя. Погружение в ледяную воду — сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Дополнительный стресс в виде алкоголя может иметь губительные последствия.

Плотная тяжелая пища накануне крещенских купаний также не рекомендуется. Лучше выпить столовую ложку рыбьего жира. К нему можно добавить мед или лимонный сок. Это простой способ помочь телу сохранить тепло.

Нельзя забывать и про специальную одежду. Стоять на льду лучше всего в резиновых нескользящих тапочках. Очередь перед купелью стоит переждать в махровом халате поверх купальника. Обязательно возьмите с собой полотенце, чтобы растереть тело после выхода из воды.

Наконец, возьмите теплую сменную одежду, соответствующую погоде (Крещение славится сильными морозами). В идеале на одежде не должно быть множества пуговиц и завязок: так ее будет легче надеть. А еще прихватите с собой термос с чаем. Горячий напиток поможет быстро согреться.

Правила первого погружения в иордань

Как новички, так и «профессиональные» ныряльщики должны погружаться только в специально организованные иордани. На дне стихийных прорубей могут таиться балки, ветви деревьев и другие опасности.

Важный этап подготовки к крещенским купаниям — измерение давления незадолго до погружения. Давление должно быть в норме. В противном случае человеку грозит обморок или инсульт. Именно поэтому в купаниях нельзя участвовать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новичкам не рекомендуется погружаться с головой. Достаточно войти в воду по шею, сначала опустив в прорубь ноги, а затем и остальное тело: это поможет снизить шок от низкой температуры. А вот нырять головой вперед категорически нельзя, это грозит резким сужением сосудов мозга. Чтобы избежать спазмов в легких, перед погружением задержите дыхание. Находиться в воде достаточно всего 10 секунд.

Теперь вы знаете, как подготовиться к крещенским купаниям в 2024 году. Помните, что погружение в иордань разрешено только полностью здоровым людям. Если у вас имеются болезни сердечно-сосудистой, мочеполовой или нервной системы, ночь на Крещение лучше провести дома. Это же относится к людям с болезнями органов зрения и дыхания, а также с воспалительными заболеваниями.

Читайте также:

Церковный календарь на 2024 год

Житие и чудеса святой Матроны Московской

Приметы января: прислушиваемся к народной мудрости

Как и когда отмечают китайский Новый год

Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке