https://static.news.ru/photo/f1861ae4-39e0-11ea-af30-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Многие известные деятели культуры и политики в ходе православного праздника Крещения планируют окунуться в прорубь или купель. Некоторые собираются пойти на утреннее богослужение в храм.

Участвовать в «крещенских купаниях», например, планирует депутат Государственной думы от «Единой России» Николай Валуев. Он решил погрузиться в пруд у дома в родном Санкт-Петербурге.

ЛДПР отправится окунаться организованной группой, однако лидер партии Владимир Жириновский купаться в проруби не планирует.

Я буду присутствовать, в тёплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, — цитирует политика РИА Новости.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что несмотря на отсутствие крещенских морозов, вода всё равно будет холодная. Он уверяет, что раньше купался в ледниковой воде, но окунётся ли на этот раз, уточнять не стал.

Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов планирует в Крещенский сочельник пойти в Храм Христа Спасителя на утреннее патриаршее богослужение, а праздничное утро провести на патриаршей службе в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Затем он окунется в один из водоёмов столицы.

По словам балерины Анастасии Волочковой, её обливаться ледяной водой в 10 лет приучил отец. Поэтому она по традиции окунётся в персональную купель, которая есть у неё дома на участке.

В Крещение я всегда окунаюсь в свою купель, и в этом году собираюсь, — рассказала танцовщица.

Однако некоторые всё же прервут традицию. Например, музыкант Ольга Кормухина в этот момент будет в дороге. Воздержится от такого шага и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. Предшествует ему сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что вода становится святой и обретает чудесные целебные свойства.

Ранее News.ru писал, что священнослужители Русской православной церкви в крещенскую ночь освятят воды всех четырёх океанов планеты.