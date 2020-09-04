«Крепкий орешек» Лукашенко стал мемом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, названный «крепким орешком» в перехваченных переговорах «между Варшавой и Берлином», стал мемом. Пользователи Сети разобрали на цитаты диалог, предлагают свои его варианты, а также публикуют «фотожабы» по мотивам сказанного.
Накануне днём Лукашенко говорил, что его разведка перехватила переговоры Запада, которые подтверждают, что «никакого отравления Навального не было». Вечером трек опубликовал Telegram-канал «Пул первого». Обычно там появляется официальная информация от пресс-службы белорусского президента. В подписи к записи говорится, что это и есть «тот самый перехваченный разговор между Варшавой и Берлином». Также запись разговора прозвучала в эфире государственного телевидения Белоруссии.
Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на озвучку перехваченного разговора (он был обнародован сразу же в русском переводе). Она напоминает озвучку пиратских фильмов в 90-е. Некоторые предположили, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры пранкеров Вована и Лексуса. Но те сразу же открестились от причастности к созданию записи.
Отдельного внимания удостоилась фраза «Лукашенко оказался крепким орешком», которую произнес один из участников представленного Белоруссией диалога. Пользователи решили, что «орешек» был не единственным вариантом и предложили собственные.
Помимо потока шуток по поводу этой записи в соцсетях сделали и попытки проверить её на подлинность. Так Лев Крыленков заявил, что скачал аудио и обнаружил, что фоновые шумы представляют собой зацикленное воспроизведение небольшого шумового отрезка.
Реакции официальных Берлина и Варшавы на публикацию этого диалога не последовало. Ещё накануне днём, когда белорусский президент в разговоре с премьером РФ Михаилом Мишустиным процитировал некоторые фрагменты из позже выложенной записи, в ФРГ заявили, что «утверждения господина Лукашенко являются неправдой».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил журналистам, что подлинность этой записи вызывает сомнения, писал NEWS.ru.