«Крепкий орешек» Лукашенко стал мемом

https://static.news.ru/photo/ab4525e6-ef77-11ea-a39e-fa163e074e61_660.jpg Брюс Уиллис (фильм Крепкий орешек) Фото: kinopoisk.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, названный «крепким орешком» в перехваченных переговорах «между Варшавой и Берлином», стал мемом. Пользователи Сети разобрали на цитаты диалог, предлагают свои его варианты, а также публикуют «фотожабы» по мотивам сказанного.

Накануне днём Лукашенко говорил, что его разведка перехватила переговоры Запада, которые подтверждают, что «никакого отравления Навального не было». Вечером трек опубликовал Telegram-канал «Пул первого». Обычно там появляется официальная информация от пресс-службы белорусского президента. В подписи к записи говорится, что это и есть «тот самый перехваченный разговор между Варшавой и Берлином». Также запись разговора прозвучала в эфире государственного телевидения Белоруссии.

Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на озвучку перехваченного разговора (он был обнародован сразу же в русском переводе). Она напоминает озвучку пиратских фильмов в 90-е. Некоторые предположили, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры пранкеров Вована и Лексуса. Но те сразу же открестились от причастности к созданию записи.

Отдельного внимания удостоилась фраза «Лукашенко оказался крепким орешком», которую произнес один из участников представленного Белоруссией диалога. Пользователи решили, что «орешек» был не единственным вариантом и предложили собственные.

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Помимо потока шуток по поводу этой записи в соцсетях сделали и попытки проверить её на подлинность. Так Лев Крыленков заявил , что скачал аудио и обнаружил, что фоновые шумы представляют собой зацикленное воспроизведение небольшого шумового отрезка.

Реакции официальных Берлина и Варшавы на публикацию этого диалога не последовало. Ещё накануне днём, когда белорусский президент в разговоре с премьером РФ Михаилом Мишустиным процитировал некоторые фрагменты из позже выложенной записи, в ФРГ заявили, что «утверждения господина Лукашенко являются неправдой».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил журналистам, что подлинность этой записи вызывает сомнения, писал NEWS.ru.