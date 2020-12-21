Кремлёвский звонарь рассказал о моменте наступления Нового года

https://static.news.ru/photo/348ad57c-4350-11eb-80b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Гражданам не стоит ждать окончания 12 ударов кремлёвских курантов, ведь фактически Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона. Об этом в разговоре с журналистами рассказал Константин Мишуровский, который работает звонарём Московского Кремля и храма Христа Спасителя.

Он отметил, что некоторые семьи в России не понимают, что с завершением колокольного звона подходит к концу и первая минута наступившего года. Это незнание приводит к тому, что граждане начинают отмечать праздник уже после истекших 60 секунд, а не сразу по приходе Нового года.

Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение. Конечно, психологически мы ждём, что наступление большого часа — это удар большого колокола, — цитирует Мишуровского РИА Новости.

Звонарь подчеркнул, что Новый год наступает с первым слышным боем, исходящим от маленького колокола. Как добавил Мишуровский, стартовый звук означает, что на часах уже 00:00.

Как ранее передавал NEWS.ru, на этот раз новогоднюю ночь россиянам стоит провести в кругу семьи. А если кто-то встретит бой курантов в общественном месте, то этому человеку необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Об этом в разговоре с журналистами сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова подчеркнула, что лучше всего отпраздновать Новый год с теми, с кем уже был контакт, дабы не допустить возможного распространения инфекции. Она также посоветовала не ходить в гости. Более того, глава Роспотребнадзора отметила, что в её семье так никто не будет себя вести.