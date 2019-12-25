https://static.news.ru/photo/e5714a9a-2715-11ea-8822-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти Москвы заявили, что пробки в городе связаны с проведением общероссийской новогодней ёлки. Загруженность дорог составляет девять из десяти возможных баллов.
Приложение «Яндекс.Пробки» оценило ситуацию на дороге в восемь баллов.
В центре много перекрытий — для безопасности детей, которые приехали на ёлку в Кремль. И предновогодний ажиотаж всё ещё с нами, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Сообщается, что движение парализовано в Тверском районе, Замоскворечье, на Садовом кольце, Русаковской и Тульской эстакадах, в Лефортовском тоннеле, на шоссе Энтузиастов, в районе Лужников и на Мичуринском проспекте.
8-9 баллов в середине дня - это было ожидаемо. В центре много перекрытий - для безопасности детей, которые приехали на ёлку в Кремль. И предновогодний ажиотаж все еще с нами.