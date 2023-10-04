«Кремлевский шептун» рассказал, когда может начаться мобилизация в России «Кремлевский шептун»: вариант с новой волной мобилизации отложили на год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Кремлевский шептун» сообщает, что вариант с проведением в России мобилизационных мероприятий в этом или начале следующего года «неактуален». По данным канала, новую мобилизацию перенесли на 2024 год.

Об этом свидетельствует, например, проведение в плановом режиме осеннего призыва в Вооруженные силы России, пока даже без использования электронных повесток и других нововведений, — отмечается в сообщении канала.

Канал отмечает, что генералы, находящиеся на фронте на Украине, дали понять президенту РФ Владимиру Путину и его команде, что в настоящее время единственным вариантом боевых действий является активная оборона позиций, а также небольшие атакующие маневры. По мнению канала, для этих целей новой мобилизации не нужно, пока вполне хватает тех, кого мобилизовали в 2022 году, а также набранных в ВС РФ контрактников.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор будет собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс. В постановлении правительства отмечается, что сбор подобных сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях, необходим, чтобы актуализировать документы воинского учета.