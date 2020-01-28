https://static.news.ru/photo/f3e819c0-41c1-11ea-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не публикует официальные списки высокопоставленных гостей, которые приедут в мае в Москву на празднование 75-летия Победы, поскольку ещё ожидает ответы на приглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет ждать «ещё какое-то время», передаёт ТАСС. Он отметил, что приглашения на праздничные мероприятия были разосланы «давно» и некоторые мировые лидеры уже дали ответы. Пресс-секретарь пообещал, что списки ожидаемых на 9 мая гостей в итоге будут опубликованы.

Как сообщал NEWS.ru, в конце декабря 2019 года временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне заявил, что его страна будет представлена на торжествах в Москве 9 мая на самом высоком уровне. Ещё ранее о своем намерении посетить празднование юбилея Победы сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.