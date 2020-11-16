Кремль: здравоохранительная система РФ работает с максимальной нагрузкой

https://static.news.ru/photo/71f976ac-27f3-11eb-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что здравоохранение и фармацевтическая отрасль в стране работают с максимальной нагрузкой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сейчас работа идёт по регионам. Жёстким контролем этой ситуации занимается, конечно же, оперативный штаб, который работает в правительстве. В состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов. В состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, имеется в виду прежде всего фармацевтика, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что вводить единый для всей страны комплекс ограничительных мер нецелесообразно. По словам Пескова, решения должны принимать власти регионов, так как эпидемиологическая ситуация разнится от субъекта к субъекту.

Третий день подряд количество выявленных новых случаев COVID-19 в РФ превышает 22 тысячи. 16 ноября отмечен рекордный показатель — инфекцию обнаружили у 22 778 человек. 6 ноября впервые была преодолена планка в 20 тысяч случаев за сутки.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала указ, согласно которому выписывать пациентов можно будет после одного отрицательного теста на COVID-19, передавал NEWS.ru. Прежде для выписки требовалось не менее двух тестов.