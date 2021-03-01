Кремль задаст вопросы руководству Крыма про вырубку деревьев в «Форосе»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на вырубку деревьев в крымском парке «Форос». Соответствующие вопросы будут заданы руководству региона.

Безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, мы зададим вопросы руководству Крыма, — рассказал Песков журналистам.

Ему известно, что жители Фороса обращались к президенту России Владимиру Путину по этому вопросу, но Песков не в курсе того, докладывалась ли эта тема российскому лидеру.

Ранее в СМИ появилась информация о видеообращении к Путину, в котором главу государства попросили остановить застройку форосского парка. Местные жители утверждают, что строители вырубили реликтовые деревья, а также уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин. Власти региона заявляли, что проводится стройка детского лагеря, а после вырубки деревьев будет проведено «компенсационное озеленение в течение года».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Киев прекратить неуместный шантаж Крыма возобновлением подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Он заявил, что крымчане не нуждаются в подачках со стороны Украины.