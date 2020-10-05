Кремль выразил соболезнования родным погибшей журналистки Славиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной и не готовы рассуждать о причинах случившегося.
Вместе с тем, представитель президентской администрации выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. Песков отметил, что случившееся — это «трагическое происшествие»,
2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.
Как писал NEWS.ru, Следственный комитет проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить состояние Славиной перед смертью.
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