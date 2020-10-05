Кремль выразил соболезнования родным погибшей журналистки Славиной

https://static.news.ru/photo/9042928a-0703-11eb-bbe2-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/facebook.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают деталей самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной и не готовы рассуждать о причинах случившегося.

Вместе с тем, представитель президентской администрации выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. Песков отметил, что случившееся — это «трагическое происшествие», передаёт ТАСС. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что губернатор нижегородской области Глеб Никитин разберётся с «реальным положением дел» и установит причины суицида журналистки.

2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить состояние Славиной перед смертью.