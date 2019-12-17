https://static.news.ru/photo/980f1650-20b3-11ea-9448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация вокруг конфликта Rambler и Nginx находится в поле зрения Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при этом в Кремле считают, что они не обладают правом комментировать решение совета директоров компании направить в правоохранительные органы просьбу прекратить уголовное дело, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что вопрос о Rambler и Nginx касается суда и правоохранительных органов. Он также отметил, что данное дело не отразится на инвестиционной привлекательности российского IT-рынка, так как он является рынком, «где растут и новые стартапы, и потом они получают международное признание».

Nginx — крупнейший веб-сервер, созданный в 2002 году работавшими тогда в Rambler программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым. Nginx обслуживает в том числе серверы «Яндекса», «ВКонтакте», Mail.ru, Rambler. В марте 2019 года компанию Nginx за 670 миллионов долларов купила F5 Networks.

12 декабря Rambler Group сообщила, что права на веб-сервер принадлежат ей. В этот же день в московском офисе Nginx прошёл обыск. Поводом для следственных действий стало заявление от компании, связанной с бизнесменом Александром Мамутом (совладелец Rambler Group). В постановлении об обыске в Nginx говорится, что сервер разрабатывался «в служебное время, в пределах установленных трудовых обязанностей», по поручению руководства Rambler. Сами разработчики говорят, что занимались его созданием в свободное время.