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В Кремле считают, что не всем социологическим опросам стоит доверять. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опросы не всегда дают достоверную картину, а их инструментарием можно «играть как в напёрстки».

Об этом Песков заявил, комментируя результаты исследования специалистов из Левада-Центра и его украинских коллег, согласно которому отношения россиян к Украине и украинцев к России ухудшилось.

Я не знаю, как они заметили. Там, понимаете, форма вопросов, характер вопросов, последовательность — это всё, скажем так, инструментарий, который может не всегда давать достоверную картину с сентября, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Он также напомнил недавний опрос по уровню доверия к президенту Владимиру Путину, когда начались обвинения в манипулировании.

Ранее исследование показало, что население Соединённых Штатов в целом враждебно к России — 66% граждан считают её недружественной страной или противником. Согласно опросу, хуже всего к России относятся пожилые американцы, почти половина из которых считает её врагом Америки. Молодёжь, наоборот, положительно оценивает РФ: 13% респондентов назвали страну союзником США, а 15% — дружественным государством.