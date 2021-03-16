Кремль: статистика по COVID позволяет отказываться от ограничений

https://static.news.ru/photo/9cbc4104-863e-11eb-a0b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия понемногу выходит из-под ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Отказываться и дальше от принятых из-за пандемии мер позволяет статистика по заболевшим. Данное заявление во вторник, 16 марта, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории России отечественные медики выявили 9393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Теперь, исходя из оглашённой информации, число заболевших в РФ с начала пандемии выросло до 4 409 438 человек.

Как подчеркнул Песков, вся страна потихоньку выбирается из-под ограничений, связанных с пандемией. Представитель Кремля отметил, что и дальше идти по этому пути позволяет «кривая количества инфицированных».

При этом каждый регион идёт в своей траектории движения. Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решения, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, Песков заявил, что Кремль выступает против конкуренции вакцин от коронавируса в мире. Он подчеркнул, что власти страны негативно относятся к попыткам политизировать вопросы распространения препаратов.