Кремль разъяснил суть заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС

https://static.news.ru/photo/09a19b80-6d1b-11eb-bddd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ неправильно интерпретировали заявление главы МИД Сергея Лаврова, допустившего разрыв отношений с Евросоюзом.

Россия должна быть готова к враждебным шагам со стороны ЕС, но при этом хочет развивать отношения с Европой, пояснил представитель Кремля.

Средства массовой информации ставший сенсационным заголовок [о словах Лаврова] подают без контекста. Это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства указал, что СМИ представили дело так, будто Москва сама будет инициировать разрыв отношений с ЕС, что в корне неверно. Россия пойдёт на этот шаг только в случае наращивания санкционного давления.

Сил нет, хотелось посетовать, — признался Песков.

Как передавал NEWS.ru, Лавров в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым сказал, что РФ готова на разрыв отношений с ЕС, если европейские санкции начнут представлять серьёзную угрозу для российской экономики, особенно в чувствительных для Москвы сферах. Министр оговорился, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизни».