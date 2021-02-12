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Кремль разъяснил суть заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС

13:01, 12 февраля 2021 85
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СМИ неправильно интерпретировали заявление главы МИД Сергея Лаврова, допустившего разрыв отношений с Евросоюзом.

Россия должна быть готова к враждебным шагам со стороны ЕС, но при этом хочет развивать отношения с Европой, пояснил представитель Кремля.

Средства массовой информации ставший сенсационным заголовок [о словах Лаврова] подают без контекста. Это большая ошибка средств массовой информации, это ошибка, которая именно меняет смысл, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства указал, что СМИ представили дело так, будто Москва сама будет инициировать разрыв отношений с ЕС, что в корне неверно. Россия пойдёт на этот шаг только в случае наращивания санкционного давления.

Сил нет, хотелось посетовать, — признался Песков.

Как передавал NEWS.ru, Лавров в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым сказал, что РФ готова на разрыв отношений с ЕС, если европейские санкции начнут представлять серьёзную угрозу для российской экономики, особенно в чувствительных для Москвы сферах. Министр оговорился, что Россия не хочет «изолироваться от мировой жизни».

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