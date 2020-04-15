Кремль рассмотрит просьбу ветеранских организаций о переносе парада Победы

https://static.news.ru/photo/6ca43f76-7f32-11ea-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину о переносе парада Победы на более позднюю дату будет рассмотрено.

Это обращение будет рассмотрено, — заявил Песков журналистам, сообщает ТАСС.

Ветеранские организации считают, что мероприятие необходимо проводить, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется. Они обратились к главе государства с просьбой принять «сложное, но справедливое решение».

Под обращением поставили подписи представители Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации и другие.

Ранее Песков заявлял, что власти не принимали решения по переносу парада Победы. О намерении посетить праздничное мероприятие заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и чешский лидер Милош Земан.

NEWS.ru писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что Россия не сможет выйти из пандемии к празднику 9 Мая. При этом она призвала не делать преждевременных выводов. Голикова выразила надежду, что россияне смогут выйти из самоизоляции в начале лета.

В настоящий момент коронавирусом в России заразились 24 490 человек, за последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев, 1986 человек вылечились, умерли 198.

В Москве число заболевших достигло 14 776 человек, 1774 за последние сутки, выздоровели 1205 человек, скончались 106 человек.