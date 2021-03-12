Кремль: Путин не менял позицию по вопросу вовлечения детей в политику

https://static.news.ru/photo/2ad64858-8325-11eb-8dbf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция главы государства о недопустимости участия детей в политической агитации не изменилась.

Представителя Кремля попросили прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что в нескольких регионах партии, в том числе «Единая Россия», используют образы несовершеннолетних в рекламе перед выборами в Государственную думу.

Здесь ничего в этих словах президента не изменилось, такая позиция и остаётся, здесь ничего не изменилось, — приводит ответ Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин уже высказывал постулат о нежелательности использования детских образов в таком контексте.

В начале марта президент, выступая на расширенной коллегии МВД, назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах и передаёт им информацию, несущую вред юному поколению, передавал NEWS.ru. Путин отметил, что кто бы ни пытался, используя детей, достичь своих эгоистичных целей, нужно не забывать, что несовершеннолетние являются такими же россиянами.