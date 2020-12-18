Кремль: Путин может обсудить дело об убийстве Немцова на встречах со СМИ

https://static.news.ru/photo/b7d98566-4127-11eb-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин может обсудить ситуацию по делу об убийстве политика Бориса Немцова на встрече с журналистами или правозащитниками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на одной из дальнейших встреч президента с журналистами, представителями СМИ, общественниками, правозащитниками, «они смогут освежить этот вопрос».

Ранее на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что дело об убийстве Бориса Немцова «должно быть доработано». По словам политика, «в целом всё понятно» в этом деле, исполнители и заказчики найдены.

На вопрос журналистов, кто может быть заказчиком убийства, Песков ответа не дал.

Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я не располагаю этой информацией, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

6 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у России копию дела об убийстве Бориса Немцова для ознакомления. С жалобой в суд обратилась ещё 27 августа 2015 года дочь убитого Жанна Немцова. Как говорится в решении, по словам заявителя, в ходе расследования не был установлен мотив преступления, также не были допрошены или задержаны все причастные к преступлению лица. Кроме того, не были изучены видеозаписи и не были правильно классифицированы действия преступников в соответствии с Уголовным кодексом.

Суд намерен получить ответы на два вопроса: было ли расследование убийства достаточно тщательным со стороны России и имела ли заявительница эффективное средство правовой защиты в связи со своей жалобой.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет, писал NEWS.ru.