https://static.news.ru/photo/881ec828-c7ec-11e9-8039-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Кремль исходит из официальных заключений компетентных органов и экспертов об отсутствии угрозы загрязнения после происшествия на военном полигоне в Архангельской области, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение Росгидромета о том, что в пробах из Северодвинска присутствуют «короткоживущие техногенные радионуклиды бария и стронция».

Администрация президента — вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или о незагрязнении. Это должны делать эксперты. Мнение экспертов, которое было официально опубликовано, хорошо известно, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос, проверили ли в Кремле сведения о том, что архангельских медиков не проинформировали о пациентах с радиоактивным облучением, Песков сказал, что такие проверки не входят в компетенцию Администрации президента, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, главный редактор отраслевого портала «Атоминфо» Александр Уваров прокомментировал данные Росгидромета об обнаружении радиоактивных изотопов в пробах воздуха после ЧП под Северодвинском. По его словам, эта информация не меняет вывода о том, что кратковременный выброс был неопасным для местных жителей.

Ранее Росгидромет подтвердил, что причиной кратковременного повышения радиационного фона сразу после ЧП стало облако радиоактивных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.