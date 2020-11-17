Кремль призвал не верить публикациям со ссылками на соцсети Путина

https://static.news.ru/photo/db7dfd0a-28bb-11eb-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал общественность не верить публикациям, в которых в качестве источника информации указываются социальные сети главы государства.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Путина нет страниц в соцсетях. Пресс-секретарь таким образом отреагировал на просьбу прокомментировать приписываемую президенту резонансную реплику. Путин якобы заявил, что жители Германии пойдут за канцлером Ангелой Меркель так же, как они следовали за Адольфом Гитлером в 1939 году.

Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации, — заключил представитель Кремля.

Песков указал, что любая «закавыченная» информация, отсылающая к президенту РФ, является фейком. Высказывание о Гитлере и Меркель пресс-секретарь назвал «абсолютной чушью», передаёт РИА Новости.

В ходе общения с представителями СМИ Пескова также попросили прокомментировать поданный к нему иск оппозиционера Алексея Навального. Как писал NEWS.ru, представитель Кремля не стал углубляться в вопрос, ограничившись замечанием, что иск — «это дела судебные».