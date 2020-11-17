Кремль призвал не верить публикациям со ссылками на соцсети Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал общественность не верить публикациям, в которых в качестве источника информации указываются социальные сети главы государства.
Представитель Кремля подчеркнул, что у Путина нет страниц в соцсетях. Пресс-секретарь таким образом отреагировал на просьбу прокомментировать приписываемую президенту резонансную реплику. Путин якобы заявил, что жители Германии пойдут за канцлером Ангелой Меркель так же, как они следовали за Адольфом Гитлером в 1939 году.
Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации, — заключил представитель Кремля.
Песков указал, что любая «закавыченная» информация, отсылающая к президенту РФ, является фейком. Высказывание о Гитлере и Меркель пресс-секретарь назвал «абсолютной чушью»,
В ходе общения с представителями СМИ Пескова также попросили прокомментировать поданный к нему иск оппозиционера Алексея Навального. Как писал NEWS.ru, представитель Кремля не стал углубляться в вопрос, ограничившись замечанием, что иск — «это дела судебные».