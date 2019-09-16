Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку приговору актёру Павлу Устинову, осуждённому за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время протестной акции в Москве 3 августа.
Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, — процитировал Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь также добавил, что одно дело вряд ли изменит отношение граждан РФ к Росгвардии, и призвал не делать обобщающих выводов.
Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. По версии следствия, мужчина оказал сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании на несогласованной протестной акции 3 августа, из-за чего правоохранитель получил вывих плеча.
Как сообщал News.ru, сам подсудимый отказался признавать свою вину. Устинов настаивает, что в районе проведения акции он оказался случайно, а насилия к росгвардейцу он не применял.