https://static.news.ru/photo/d4a36a9e-d874-11e9-b1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку приговору актёру Павлу Устинову, осуждённому за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время протестной акции в Москве 3 августа.

Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения, — процитировал Пескова ТАСС .

Пресс-секретарь также добавил, что одно дело вряд ли изменит отношение граждан РФ к Росгвардии, и призвал не делать обобщающих выводов.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима. По версии следствия, мужчина оказал сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании на несогласованной протестной акции 3 августа, из-за чего правоохранитель получил вывих плеча.

Как сообщал News.ru, сам подсудимый отказался признавать свою вину. Устинов настаивает, что в районе проведения акции он оказался случайно, а насилия к росгвардейцу он не применял.