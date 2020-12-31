Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 94-летием

https://static.news.ru/photo/3515acde-4cd7-11eb-af8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста Советского Союза Юрия Григоровича с днём рождения. Мэтру исполнилось 2 января 94 года. Лидер отметил, что хореограф своим вдохновенным творчеством приумножает славу русского балета. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Руководитель государства отметил, что труд Григоровича по-прежнему востребован, а сам великий мастер принимает активное участие в культурной жизни РФ, говорится в сообщении.

Примите самые тёплые поздравления с Днём рождения. Человек большого и щедрого таланта, Вы посвятили себя хореографическому искусству, своим высоким, вдохновенным творчеством приумножили славу русского балета, — заявил Путин.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поздравил советского и российского актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с днём рождения. Градоначальник отметил, что в послужном списке Шакурова немало «мощных ролей» и все его знают как самобытного и безгранично преданного искусству человека. Его дебют в кино состоялся в 1966 году. Он сыграл роль новобранца в фильме «Я солдат, мама». Всего фильмография мужчины насчитывает свыше 90 киноработ.

Ранее NEWS.ru писал, что народному артисту Михаилу Боярскому исполнился 71 год. Сын актёра Сергей поделился фотографией с отцом, на которой они позируют у новогодней ёлки. На фото Боярский-старший был без знаменитой шляпы и поэтому выглядел непривычно.