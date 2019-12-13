Пресс-служба Кремля разослала аккредитованным на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным журналистам письма, в которых попросила не приносить с собой большие плакаты.
Вниманию корреспондентов, работающих в зале! Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм х 297мм), так как это мешает работе фотографов и операторов, — говорится в тексте письма.
Пресс-конференция Путина состоится 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Начало мероприятия запланировано традиционно на 12:00 мск. Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал».
Как ранее писал NEWS.ru, в 2018 году большую пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели на 300 тысяч меньше россиян, чем в 2017.
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