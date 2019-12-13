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Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020–2022 годы от Министерства труда РФ гласит, что уровень безработицы в стране сохранится на одном значении на протяжении всего заявленного периода.

Ожидается, что по итогам 2019 года численность безработных (по методологии МОТ) не превысит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года, — сообщается на сайте Минтруда РФ....