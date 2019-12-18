https://static.news.ru/photo/c1014fb0-2185-11ea-84c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация президента России работает над согласованием поправок в статью 210 УК РФ, предполагающую наказание за организацию преступного сообщества. Кремль рассматривает возможность не применять эту норму к проходящим по экономическим преступлениям бизнесменам.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта тема обсуждалась на совещаниях и в настоящий момент «завершается формулирование позиций». Пресс-секретарь подчеркнул, что «не будет ничего предвосхищать» до того, как будут готовы конкретные предложения.

Как сообщал NEWS.ru, с предложением не применять к предпринимателям статью 210 выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он посчитал применение этой нормы в преимущественно хозяйственных спорах нецелесообразным и ведущим к слишком суровым приговорам. Инициативу поддержал Верховный суд РФ.