Администрация президента России работает над согласованием поправок в статью 210 УК РФ, предполагающую наказание за организацию преступного сообщества. Кремль рассматривает возможность не применять эту норму к проходящим по экономическим преступлениям бизнесменам.
Об этом, как
Как сообщал NEWS.ru, с предложением не применять к предпринимателям статью 210 выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он посчитал применение этой нормы в преимущественно хозяйственных спорах нецелесообразным и ведущим к слишком суровым приговорам. Инициативу поддержал Верховный суд РФ.
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