Кремль поддержал призыв Поповой к всеобщей вакцинации

В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Это такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И, конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привитыми, — сообщил он.

Песков добавил, что в реальности этот сценарий трудновыполним, поскольку всегда будут оставаться люди, которые называют себя ковид-диссидентами. Он назвал это проявлением несознательности.

Песков отметил, что производители постоянно наращивают объёмы производства, поскольку уже понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Также предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет.

Ранее Попова рассказала, что в стране нужно привить всех россиян, чтобы государство стало самым передовым по борьбе с коронавирусом.