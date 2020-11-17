Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о выплатах военным в Карабахе

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, получат ли военные РФ, направленные в Нагорный Карабах, статус участников боевых действий и положены ли им соответствующие допвыплаты, в Минобороны России.

Не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Я не видел никаких документов, которые это регулировали бы. <...> Это не вопрос администрации президента​, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на эти вопросы может ответить Минобороны РФ.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

Российская сторона рассчитывает на то, что структуры ООН присоединятся к работе по разрешению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что имеет в виду Управление по координации гуманитарных вопросов и Управление верховного комиссара по делам беженцев. Министр добавил, что необходимо также решать задачи сохранения культурного наследия в регионе. Этим могла бы заняться ЮНЕСКО.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали главные итоги договорённостей по Карабаху. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они состоят в том, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».