Кремль отзывает чиновников с удалёнки

https://static.news.ru/photo/4acd447a-ac6d-11ea-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удалённый режим работы в администрации снимается, большинство сотрудников вернутся на свои рабочие места 15 июня, в понедельник.

Отмечается, что часть сотрудников начала работать в привычном режиме уже с 8 июня. Как рассказали сотрудники различных подразделений Кремля, во время действия режима самоизоляции в Москве график был гибким, не все чиновники полностью переходили на удалённую работу, много работали неделю через неделю, три дня через три дня или приезжали в Кремль по необходимости, передаёт РБК.

До нас довели, что, поскольку сняты ограничения, с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы, — подтвердил источник в администрации президента.

Как писал NEWS.ru ранее, с 9 июня в столице отменены самоизоляция и пропускной режим. Требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию пока сохраняются. Следующие этапы снятия ограничений намечены на 16 и 23 июня.