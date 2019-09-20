https://static.news.ru/photo/c354a4e0-dba0-11e9-a4f0-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: скриншот youtube.com/Andrey Dekhtyaruk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева.

Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал. Мы не имеем к этому никакого отношения, — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Габышев отправился в пешее путешествие в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина. 19 сентября в районе 202 км федеральной трассы М-53 его задержала полиция. Как сообщал News.ru, за шаманом приехало два автобуса с правоохранителями. Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить Габышева и признать его узником совести.

Шамана направили в психоневрологический диспансер. Как писал News.ru, Габышев заявил о возбуждении в отношении него дела об экстремизме. Шаман намерен отстаивать свою невиновность в суде.