Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева.
Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал. Мы не имеем к этому никакого отношения, — передаёт РИА Новости слова Пескова.
Габышев отправился в пешее путешествие в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина. 19 сентября в районе 202 км федеральной трассы М-53 его задержала полиция. Как сообщал News.ru, за шаманом приехало два автобуса с правоохранителями. Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить Габышева и признать его узником совести.
Шамана направили в психоневрологический диспансер. Как писал News.ru, Габышев заявил о возбуждении в отношении него дела об экстремизме. Шаман намерен отстаивать свою невиновность в суде.