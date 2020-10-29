Кремль отреагировал на инициативу Чечни по выплате денег за имя Мухаммед

https://static.news.ru/photo/3e059c6a-19d7-11eb-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edmond Khneiser/dpa/Global Look Press

Кремль не обладает информацией о деталях инициативы главы Чечни Рамзана Кадырова по выплате по 100 тысяч рублей каждой семье, в которой новорождённый ребёнок будет назван честь пророка Мухаммеда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в Чечне родители детей, которые родятся в течение суток 29 октября и получат имена в честь пророка Мухаммеда либо членов его семьи и сподвижников, получат по 100 тысяч рублей. Акция проводится в честь дня рождения пророка. Автором инициативы выступил Кадыров.

Песков отметил, что не может это прокомментировать, так как не в курсе деталей инициативы. По словам представителя Кремля, он также не обладает сведениями о бюджетных параметрах республики.

Если в Чечне есть свободные средства, если любые свободные деньги регионального бюджета используются на повышение рождаемости, это только благо, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, в России чиновники не ограничены из-за религиозной принадлежности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ.