Кремль отменил встречу Путина с главой Южной Осетии из-за коронавируса Песков: встречу Путина и Гаглоева перенесли из-за положительного ковид-теста у последнего

Фото: Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости

Алан Галоев

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесены из-за положительного теста на коронавирус у последнего, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Стороны планировали обсудить текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере.

Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. К сожалению, его [Гаглоева] тест на ковид дал положительный результат, — сообщил Песков.

Песков добавил, что желает скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии. Нынешняя встреча лидеров должна была быть первой с момента победы Гаглоева на выборах президента Южной Осетии весной 2022 года.

В марте 2022 года тогдашний президент Южной Оcетии Анатолий Бибилов заявил, что республика планирует в ближайшее время предпринять юридические шаги, чтобы войти в состав России. По cловам главы осетинского государства, такая возможность была еще в 2014 году, когда к России был приcоединен Крым.

Суверенитет Южной Оcетии был признан Россией 26 августа 2008 года. При этом Грузия продолжает считать ее своей автономией. Помимо России, независимость реcпублики поддержали Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.