https://static.news.ru/photo/555355ec-6d02-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отказе российской сборной участвовать в летних Олимпийских играх 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Как передаёт ТАСС, Песков посоветовал журналистам спрашивать об этом у МОК или у Олимпийского комитета России. По словам представителя Кремля, вопрос не находится в компетенции президента и его пресс-службы.

Ранее несколько национальных и международных спортивных организаций призвали перенести токийскую Олимпиаду. МОК собирается принять решение о проведении ОИ в ближайшее время. Перенос Олимпиады не исключил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщал NEWS.ru.

По данным на утро 23 марта, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило 338 тысяч. Более 14,5 тысячи больных скончались. В России к настоящему моменты зафиксировано 438 случаев заболевания.