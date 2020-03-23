Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отказе российской сборной участвовать в летних Олимпийских играх 2020 года из-за пандемии коронавируса.
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Ранее несколько национальных и международных спортивных организаций призвали перенести токийскую Олимпиаду. МОК собирается принять решение о проведении ОИ в ближайшее время. Перенос Олимпиады не исключил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщал NEWS.ru.
По данным на утро 23 марта, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило 338 тысяч. Более 14,5 тысячи больных скончались. В России к настоящему моменты зафиксировано 438 случаев заболевания.
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