Кремль отказался комментировать назначение генерала из дела Голунова

https://static.news.ru/photo/a536b2e6-621d-11eb-94a3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Девяткин Фото: 77.мвд.рф

Отставной генерал Юрий Девяткин, уволенный из московской полиции после инцидента с журналистом Иваном Голуновым, не был лишён гражданских прав. Поэтому у него нет очевидных препятствий для того, чтобы быть назначенным на какую-либо должность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что бывший высокопоставленный правоохранитель назначен главой Контрольно-счётной палаты Брянской области.

Вместе с тем от комментария самого карьерного витка в профессиональной деятельности Девяткина Песков отказался, сославший на неосведомлённость.

Я не располагаю такой информацией. Это не наша прерогатива, это не относится к номенклатуре президента, поэтому я ничего сказать не могу, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Дело Голунова стало одним из самых резонансных в 2019 году. Журналиста задержали в июне по подозрению в распространении наркотиков. При этом было допущено множество процессуальных нарушений. После того как началась общественная кампания в защиту репортёра, уголовное дело было прекращено.

Тогда же глава МВД Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина уволить главу УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова, а также начальника московского Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, которые были причастны к задержанию Голунова.

Кроме того, были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако Мосгорсуд им в этом отказал.

После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. Сейчас уголовное дело в отношении правоохранителей засекречено, а в столице идёт судебный процесс по факту незаконного задержания журналиста, писал NEWS.ru.